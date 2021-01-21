Fatih'te korkunç dakikalar! 'İlk önce camlar patladı ardından yangın çıktı'

Yanan binada çalışan görgü tanığı, "İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" diye konuştu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için resmen zamanla yarıştı.