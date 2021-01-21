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Fatih'te korkunç dakikalar! 'İlk önce camlar patladı ardından yangın çıktı'

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih'te 2 katlı bir binanın 1. katındaki patlama ve yangın büyük korkuya neden oldu. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yanan binada çalışan görgü tanığı, "İlk önce camlar patladı. Aradan 2-3 dakika geçti patlama oldu. Herkes dışarıya kaçtı. Aşağıya inerken bir anda patlama oldu" diye konuştu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için resmen zamanla yarıştı. 

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Yangın saat 11.00 sıralarında Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı'nda meydana geldi. 2 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Alevler tüm binayı sardı

Alevler kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

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Yanan daireden 3 kişi kurtarıldı

 Ekipler, yanan dairede kaldığı öğrenilen 3 yabancı uyruklu kişiyi kurtararak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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