Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.