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Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. 

Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

 Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.

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Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

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Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.

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Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

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