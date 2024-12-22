Fatih'te korku dolu anlar! 2 İETT otobüsü çarpıştı
Fatih'te bir İETT otobüsünün çarptığı başka bir İETT otobüsü sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.