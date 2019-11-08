Fatih'te intihar eden 4 kardeş için Sabah yazarından olay iddia! Yeni bilgiler çıktı
FATİH'te intihar eden 4 kardeşe ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarken Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, 'Kardeşlerin yoksulluktan' intihar etmediğini öne sürdü.
Kapıya 'siyanür var dikkat" yazılı bir not bırakarak intihar eden 4 kardeşe ilişkin yeni gelişmeler ve çeşitli iddialar var. Kardeşlerin otopsileri tamamlandı ve 'siyanür içerek' yaşamlarına son verdikleri kesinleşti. Adli Tıp kurumu ve İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör ise 4 kardeşin ölümüne ilişkin 'bir şeyleri kaşımaya çalışıyorlar' başlıklı yazısıyla şaşırttı. İşte 4 kardeş olayındaki yeni gelişmeler:
Otopsi raporu açıklandı
Adli Tıp Kurumu Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin'in (60) intiharına ilişkin otopsisini tamamladı. 4 kardeşin de siyanürden öldükleri kesinleşti. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği düşünülüyor. Kapıya 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.
Cenazeleri ortada kaldı
İstanbul Valiliği de bugün yeni bir açıklama yaparak 4 kardeşin siyanür sebebiyle öldüğünü duyurdu. Otopsileri tamamlanan kardeşlerin cenazelerine akrabalarından sahip çıkan olmadı. Bu sebeple kardeşlerin cenazeleri adli tıp kurumunda tutuluyor.
Üvey kardeşleri var ama ortaya çıkmıyorlar
Cenazelerin alınmadığını öğrenen Oya Yetişkin'in arkadaşı Serpil Alkan bu sabah Adli Tıp kurumuna başvurdu. Cenazeleri defin için almak isteyen Serpil Alkan, 4 kardeş ile 35 yıllık bir dostlukları olduğunu söyledi. 4 kardeşin babalarının, annelerinden sonra başka bir evlilik daha yaptığını ve 4-5 kardeşleri daha olduğunu iddia eden Serpil Alkan, "Rica ediyorum onlardan. Gelin cenazeyi kaldıralım. Ben avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeyi almak istiyoruz" dedi.