Fatih'te intihar eden 4 kardeş için Sabah yazarından olay iddia! Yeni bilgiler çıktı

Üvey kardeşleri var ama ortaya çıkmıyorlar

Cenazelerin alınmadığını öğrenen Oya Yetişkin'in arkadaşı Serpil Alkan bu sabah Adli Tıp kurumuna başvurdu. Cenazeleri defin için almak isteyen Serpil Alkan, 4 kardeş ile 35 yıllık bir dostlukları olduğunu söyledi. 4 kardeşin babalarının, annelerinden sonra başka bir evlilik daha yaptığını ve 4-5 kardeşleri daha olduğunu iddia eden Serpil Alkan, "Rica ediyorum onlardan. Gelin cenazeyi kaldıralım. Ben avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeyi almak istiyoruz" dedi.