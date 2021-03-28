Fatih'te çocukları taciz eden sapık kamerada! Acı gerçeği polis ortaya çıkardı

Tatlıcı A.K., markette yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti. Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı.