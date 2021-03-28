Fatih'te çocukları taciz eden sapık kamerada! Acı gerçeği polis ortaya çıkardı
İSTANBUL Fatih'te özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz iddiasıyla ilgili görüntüler, güvenlik kameraların yansıdı.
Fatih'te özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen 44 yaşındaki sapık tutuklandı. Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, sapık A.K., bir tatlıcı dükkanının da sahibi.
Tatlıcı A.K., markette yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken, o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti. Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam, daha sonra marketten ayrıldı.
Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.
Acı gerçeği polisler ortaya çıkardı
Sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, kişinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti. Polisler, dükkana gelerek A.K'yı gözaltına alındı.