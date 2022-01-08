Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi
Fatih'te sabah saatlerine Atatürk Bulvarı'nda iki İETT otobüsünün çarpışarak 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından öğlen saatlerinde Beylerbeyi Caddesi'nde de kaza meydana geldi. Geçtiğimiz gün Eyüp'te de bir İETT otobüsü durağa dalmıştı.
FATİH, Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.
Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde aynı yönde giden 2 İETT otobüsü saat 12.00 sıralarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada otobüslerde bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu, yan yol trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.