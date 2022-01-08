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Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

Fatih'te sabah saatlerine Atatürk Bulvarı'nda iki İETT otobüsünün çarpışarak 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından öğlen saatlerinde Beylerbeyi Caddesi'nde de kaza meydana geldi. Geçtiğimiz gün Eyüp'te de bir İETT otobüsü durağa dalmıştı.

Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

FATİH, Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucu cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.

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Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde aynı yönde giden 2 İETT otobüsü saat 12.00 sıralarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kazada otobüslerde bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. 

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Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

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Fatih'te aynı gün ikinci İETT kazası! Son günlerde çok yaşanıyor dikkatler çevrildi

Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu, yan yol trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

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