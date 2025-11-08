Fatih Ürek'in kardeşlerinden skandal! Hastanede miras yüzünden mi karşı karşıya geldiler?

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yapılan müdahaleyle 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı, o günden bu yana yoğun bakımda tutuluyor ve henüz bilinci yerine gelmedi.