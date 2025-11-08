Fatih Ürek'in kardeşlerinden skandal! Hastanede miras yüzünden mi karşı karşıya geldiler?
Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini korurken, hastanede kardeşleri arasında skandal bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Menajeri konuya ilişkin açıklama yaptı.
Miras iddialarıyla gölgelenen süreçte, menajeri taraflar arasında kısa süreli bir gerilim yaşandığını ancak şu anda aralarının iyi olduğunu belirtti.
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, duran kalbi yapılan müdahaleyle 20 dakika sonra yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı, o günden bu yana yoğun bakımda tutuluyor ve henüz bilinci yerine gelmedi.
Sanat dünyasında ve hayranları arasında endişeli bekleyiş sürerken, bu kez Ürek'in ailesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
"MİRAS KAVGASI" İDDİASI GÜNDEM OLDU
Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'nın ortaya attığı iddiaya göre, sanatçının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Ürek, hastane koridorunda miras nedeniyle tartışma yaşadı. İddiaya göre, 25 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini korurken, kardeşler arasında geçmişten gelen kırgınlıklar yeniden su yüzüne çıktı.