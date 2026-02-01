BIST 13.838
Fatih Ürek'e veda günü... Ünlü sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 3,5 aydır yaşam mücadelesi veren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İşte Fatih Ürek'in cenazesi...

Fatih Ürek için veda vakti... Uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve 3,5 ay boyunca hayata tutunmaya çalışmıştı. Ürek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim, bugün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İşte Fatih Ürek'in cenazesi...

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, kalbi yaklaşık 20 dakika durduktan sonra yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılmıştı. 

Yoğun bakımda süren kritik tedavisine rağmen yaşam mücadelesini kaybeden sanatçı, 59 yaşında vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ürek'in cenaze töreni bugün (1 Şubat) İstanbul'da yapıldı. Fatih Ürek, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

