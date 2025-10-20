Fatih Ürek uyandı mı ne oldu? Kalbi 20 dakika durmuştu son haber en yakınından

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin bugün 2 önemli açıklama geldi. İlk açıklamayı yakın dostu İzzet Çapa yaparken, ikinci açıklama da öğleden sonra menajerinden geldi. Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in ne zaman uyandırılacağı, beyin ölümü ve felç iddialarının gerçekliği ve diğer iddialara ilişkin son bilgiler şöyle: