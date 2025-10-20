Fatih Ürek uyandı mı ne oldu? Kalbi 20 dakika durmuştu son haber en yakınından
Geçirdiği kalp krizi sebebiyle günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in son durumunu bu kez ona en yakın isim olan menajeri açıkladı. 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in hafta sonunda 'beyin ölümünün 'gerçekleştiği iddiaları ortaya atılmıştı. Sanatçının hala uyandırılmamış olması bu haberleri körüklerken, Fatih Ürek'in felç kalıp kalmadığı da henüz bilinmiyor. İşte menajerinden gelen açıklama ve sağlık durumu hakkındaki son haberler
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin bugün 2 önemli açıklama geldi. İlk açıklamayı yakın dostu İzzet Çapa yaparken, ikinci açıklama da öğleden sonra menajerinden geldi. Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in ne zaman uyandırılacağı, beyin ölümü ve felç iddialarının gerçekliği ve diğer iddialara ilişkin son bilgiler şöyle:
MENAJERİNDEN GELEN SON DURUM AÇIKLAMASI
Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama menajeri Mert Siliv'den geldi. Fatih Ürek'in durumunun hala kritik olduğunu belirten Siliv, "Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. 3 gün çok stresli geçti. Fatih Bey'in durumu stabil, hala uyutuluyor, dualarınızı esirgemeyin".
FATİH ÜREK UYANDIRILDI MI?
20 dakika boyunca kalbi duran 59 yaşındaki Fatih Ürek, hala yoğun bakımda tutuluyor. Ünlü sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme gelirken, 72 saatin çok önemli olduğu vurgulanıyordu. Fatih Ürek'in bugün uyandırılması ihtimali de vardı. Ancak Fatih Ürek bugün de uyandırılmadı.
FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Ürek'in yakın arkadaşı İzzet Çapa ise sanatçının son durumuna dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Çapa şu bilgileri verdi:
- "Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek."