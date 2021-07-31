Fatih Ürek rest çekti: Beni ötekileştirenin alnını karışlarım!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, zöel hayatıyla ilgili cesur açıklamalarda bulundu. Ürek "Bu saatten sonra beni ötekileştirenin alnını karışlarım" dedi.
Sahnede geçirdiği 35 yılı Harbiye Açıkhava sahnesinde kutlamaya hazırlanan Fatih Ürek, Hürriyet'ten Hakan gence'ye verdiği röportajda “Bu işe başladığımdan beri hep ötekileştirildim. Bu saatten sonra beni ötekileştirenin alnını karışlarım” dedi.
Ürek, özel yaşamından iş yaşamına, aile yaşantısından şarkıcılık akriyeerine kadar pek çok konuda özel açıklamalarda bulundu.
"Şimdi herkese gerçek eğlence nasılmış göstermek istiyorum"
Ürek, müzikte 35’inci yılını 3 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da vereceği konserle kutlayacağını ifade ederek, "35 yılımı taçlandıracağım... Müthiş bir şey. Bunu ‘Harbiye’de çıktım’ diye hava yapmak için söylemiyorum. Halk beni televizyondan da bilir, sever. Tabii yıllardan beri gece kulüplerinde sahne alıyorum ama herkesin bütçesi oralara yetemeyebiliyor. Şimdi herkese gerçek eğlence nasılmış göstermek istiyorum" diye konuştu.
Gence'nin "Ama “Onun Açıkhava’da ne işi var” gibi yorumlar da yapıldı" yorumuna Ürek şöyle cevap verdi: