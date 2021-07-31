Fatih Ürek rest çekti: Beni ötekileştirenin alnını karışlarım!

"Şimdi herkese gerçek eğlence nasılmış göstermek istiyorum"

Ürek, müzikte 35’inci yılını 3 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da vereceği konserle kutlayacağını ifade ederek, "35 yılımı taçlandıracağım... Müthiş bir şey. Bunu ‘Harbiye’de çıktım’ diye hava yapmak için söylemiyorum. Halk beni televizyondan da bilir, sever. Tabii yıllardan beri gece kulüplerinde sahne alıyorum ama herkesin bütçesi oralara yetemeyebiliyor. Şimdi herkese gerçek eğlence nasılmış göstermek istiyorum" diye konuştu.