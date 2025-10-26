BIST 10.942
Fatih Ürek öldü mü? Yakınları hastaneye koştu

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı günlerdir uyutuluyor. Fatih Ürek'in son durumu hakkındaki iddialar sonrası hastaneden açıklama geldi.

Fatih Ürek öldü mü? Yakınları hastaneye koştu - Resim: 1

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. 20 dakika boyunca kalbi duran ve CPR müdahalesi sonrası hayata döndürülen Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

Fatih Ürek öldü mü? Yakınları hastaneye koştu - Resim: 2

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla korkutan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada günlerdir uyutulan Ürek'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi.

Fatih Ürek öldü mü? Yakınları hastaneye koştu - Resim: 3

Fatih Ürek'in yakınlarını hastaneye çağırıldığı iddiaları sonrası hastaneden açıklama geldi. Ürek'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Fatih Ürek öldü mü? Yakınları hastaneye koştu - Resim: 4

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

