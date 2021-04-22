Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, en büyük arzusunun baba olmak olduğunu da söyleyen Fatih Ürek'e, Demet Akalın'ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem."