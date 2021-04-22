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Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Fatih Ürek, Etiler'de kameraların objektifine takıldı. Ürek, "En büyük arzum baba olmak" dedi

Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Uzun bir aranın ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet edenFatih Ürek, alışveriş turunda yakalandı. Alışveriş turuna çıktığını ifade eden Fatih Ürek, görüştüğü sinema ve dizi projelerinin olduğunu söyledi.

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Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Ürek, "Malum ben normalde tiyatro kökenliyim. 10 yıl devlet tiyatrolarında çalıştım. Ondan sonra çıkıp tamamen duygusal (para işareti yapıyor) olarak şarkıcı oldum" diyerek, gülümsedi.

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Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Pandemi dolayısıyla çalışmadığını da belirten Ürek, "1.5 yıl oldu çalışmıyorum. Bir kez sahne aldım onda da kazancı orkestra ekibine dağıttım" dedi.

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Fatih Ürek en büyük arzusunun baba olmak olduğunu açıkladı 'Ben baba olsam...'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, en büyük arzusunun baba olmak olduğunu da söyleyen Fatih Ürek'e, Demet Akalın'ın TikTok uygulamasıyla yaşadığı sıkıntının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"O yaşta çocuğun ne işi var telefonla? Bir kere yanlış orada. Ben baba olsam katiyen o yaşta bir çocuğa telefon vermem." 

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