Fatih Ürek Demet Akalın'ı sildi attı kavga çıkaracak sözler! 'Asla barışmam'
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatih Ürek ve Demet Akalın arasındaki gerilim hala sürüyor. Etiler'de objektiflere yansıyan Ürek, 'Asla barışmam' deyip yeni bir kavganın fitilini ateşledi.
Demet Akalın ve Fatih Ürek'in araları hala bozuk. Bir dönem her eylemi beraber yapan iki ünlü isim artık birbirlerinin ismini duymaya bie tahammül edemiyor. Geçtiğimiz gün Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, Ürek, önceki gün Etiler'de bulunan restoranını ziyaret etti.
Mekan çalışanlarıyla kısa süreli toplantı yapıp, koronavirüs tedbirleri konusunda bilgi alışverişi yapan Ürek, çıkışta basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan Ürek, kendisini yemek yapmaya verdiğini söyleyerek, "Kilo almış mıyım? Sürekli tatlı yiyorum evde. Kendimi Anadolu yemekleri yapmaya adadım. Pırasalı bulgur pilavı çok iyi yaparım" dedi.
"Sahneleri çok özledim" diyen Ürek, şu ifadeleri kullandı:
''Karantina bittikten sonra da arkadaşlarımla buluşup, keyif yapmayı istiyorum. Özlüyorum onları. Sahneleri çok özledim. Nasıl olacak bilmiyorum ama şarkı söylemeyi, insanları eğlendirmeyi çok özledim.''