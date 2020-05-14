Fatih Ürek Demet Akalın'ı sildi attı kavga çıkaracak sözler! 'Asla barışmam'

Demet Akalın ve Fatih Ürek'in araları hala bozuk. Bir dönem her eylemi beraber yapan iki ünlü isim artık birbirlerinin ismini duymaya bie tahammül edemiyor. Geçtiğimiz gün Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, Ürek, önceki gün Etiler'de bulunan restoranını ziyaret etti.