Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Ürek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum'da apar topar bir özel hastaneye kaldırıldı. Ateşi 40 dereceye yükselen Ürek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerine hastalığını duyurdu.
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Yaz nedeniyle konserden konsere koşarak yoğun bir çalışma temposunda olan şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
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Hastanede müşahede altında tutulan Fatih Ürek, kendine gelmesinin ardından hastaneden paylaşım yaptı. Serumlu bir fotoğrafını paylaşan Ürek, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazdı.
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Fatih Ürek kimdir?
Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.
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