Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Ürek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hastalığını duyurdu.

Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Bodrum'da apar topar bir özel hastaneye kaldırıldı. Ateşi 40 dereceye yükselen Ürek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerine hastalığını duyurdu. 

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Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı - Sayfa 2

Yaz nedeniyle konserden konsere koşarak yoğun bir çalışma temposunda olan şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı - Sayfa 3

Hastanede müşahede altında tutulan Fatih Ürek, kendine gelmesinin ardından hastaneden paylaşım yaptı. Serumlu bir fotoğrafını paylaşan Ürek, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazdı.

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Fatih Ürek Bodrum'da hastaneye kaldırıldı! Sosyal medyadan açıklama yaptı - Sayfa 4

Fatih Ürek kimdir?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956, Erzurum, Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 

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