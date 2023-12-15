Fatih Terim'le ilgili flaş soruşturma! Savcılık, Seçil Erzan olayıyla ilgili banka hesaplarını teknik incelemeye aldı
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili yeni soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'a hiç para vermediğini iddia eden Fatih Terim, Denizbank'ta 3 milyon doları olduğunu ama geri alamadığını söylemişti. Denizbank, "Fatih Hoca'nın hesaplarında öyle bir parası yok" açıklaması yapmıştı. Savcılık, Fatih Terim'in banka hesapları için teknik inceleme başlattı.
Futbol dünyasını milyonlarca doyar dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Fatih Terim'in "kayıp" dediği paralarla ilgili Erzan'ın henüz ifadeye çağrılmadığını açıklamış ve "Fatih Terim'in tüm hesaplarının kontrolü Seçil Erzan'daydı" demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Denizbank 3 milyon dolarımı hala göndermedi" diyen Fatih Terim'le ilgili flaş bir adım attı.
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturmasında oklar teknik direktör Fatih Terim'e yöneldi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan sıfatıyla savcılığa ifade veren Fatih Terim, "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" demişti. Terim, olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim’in başka bir bankadaki hesabına aktardığını söylemiş ve bu paranın 3 milyon dolarının eksik gönderildiğini ifade etmişti.
Seçil Erzan ise 2 Mayıs 2023 tarihinde savcılık sorgusunda Fatih Terim’den fon sebebiyle para almadığını, ancak kendisinin finansal danışmanı olduğunu söyleyerek, 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini söylemişti. Seçil Erzan, "Fatih Hoca para kazandı mı bu işten" diyenlere "evet" cevabı vermiş ve bunlar telefon kayıtlarına girmişti.