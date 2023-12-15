Fatih Terim'le ilgili flaş soruşturma! Savcılık, Seçil Erzan olayıyla ilgili banka hesaplarını teknik incelemeye aldı

Seçil Erzan ise 2 Mayıs 2023 tarihinde savcılık sorgusunda Fatih Terim’den fon sebebiyle para almadığını, ancak kendisinin finansal danışmanı olduğunu söyleyerek, 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini söylemişti. Seçil Erzan, "Fatih Hoca para kazandı mı bu işten" diyenlere "evet" cevabı vermiş ve bunlar telefon kayıtlarına girmişti.