Fatih Terim'in yeni takımı herkesi şaşırttı! 'İmparator' sahalara geri dönüyor

Fatih Terim'in ekibinde yer alan isimler

Fatih Terim’in ekibinde Galatasaray’da ve Milli Takımda yardımcısı olan Levent Şahin Al Shabab kulübünde de hocayla birlikte çalışacak. Mili Takımda beraber çalıştığı Hamza Hamzaoğlu da hoca ile birlikte çalışacak.