Fatih Terim'in yeni takımı herkesi şaşırttı! 'İmparator' sahalara geri dönüyor
Teknik direktör Fatih Terim yeşil sahalara sürpriz bir anlaşma ile dönüyor. Başarılı teknik adamın yeni takımı futbolseverleri şaşırttı.
Galatasaray ve A Milli Takım’da uzun yıllar teknik direktör olarak görev yapan teknik direktör Fatih Terim son olarak Yunan ekibi Panathianiakos’ta görev yapmıştı.
Yunan ekibi daha sonra Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor.
Fatih Terim Al Shabab
Kutlu Akpınar’ın haberine göre Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim bugün İstanbul’dan ayrılarak Arabistan’a gidecek.
Fatih Terim'in ekibinde yer alan isimler
Fatih Terim’in ekibinde Galatasaray’da ve Milli Takımda yardımcısı olan Levent Şahin Al Shabab kulübünde de hocayla birlikte çalışacak. Mili Takımda beraber çalıştığı Hamza Hamzaoğlu da hoca ile birlikte çalışacak.