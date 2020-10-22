Fatih Terim'in kızı Buse Terim o küfürleri affetmedi hapsi isteniyor

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayette Serkan K.’nın “lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne olduda birden sustun? Kim susturdu? Allahın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz” dedikten sonra Fatih Terim ve kızına küfür ettiği cümlelere yer verildi.