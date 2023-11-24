Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı! Seçim Erzan'a para vermedim! 3 milyon dolarım bankada kaldı!
Bankacı Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' altında aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de yer aldığı 18 kişiyi dolandırması davasında Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı. “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok" diyen Fatih Terim, 3 milyon dolarının Denizbank'ta kaldığını ve halen alamadığını söyledi.
Birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, gözlerin çevrildiği Terim'in ifadesi ortaya çıktı. Seçil Erzan'ın kurduğu fonla hiçbir alakasının olmadığını belirten Fatih Terim, Seçil Erzan'ın şube müdürlüğü yaptığı Denizbank'ın hala 3 milyon dolarını göndermediğini söyledi. 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, Fatih Terim'in parasını işlettiğini söylemişti.
Seçil Erzan Fatih Terim'i işaret etmişti
Seçil Erzan, mahkemedeki ifadesinde futbolcuların nasıl mağdur edildiğini “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi” demişti. Mahkeme heyetinin "bu kişi kimdi" sorusu üzerine Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi.
İşte Fatih Terim'in ifadesi
Arda Turan'ın ve Seçil Erzan'ın ifadeleri ile Turan'ın mahkemeye sunduğu yazışma ve videolar gündemdeki yerini korurken, söz konusu davayla ilgili Fatih Terim'in 2 Haziran günü savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Fatih Terim ifadesinde şunları söyledi:
- Seçil Erzan isimli, banka şube müdürü olarak tanıdığım şahıs ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle, finansal işlerime şahsen vakit ayıramamaktayım. Bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi.
Belgeleri Seçil Erzan Florya'ya getirirdi, imzalardım
- Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğu zaman ise yakınlarımdan, aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Şöyle ki bu fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi.