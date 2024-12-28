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Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

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Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. 71 yaşındaki teknik direktör, Al-Shabab ile 5 aylık sözleşme imzaladı. Terim yeni takımında ne kadar kazanacak?

Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

Fatih Terim'in Suudi Arabistan serüveni başladı. 5 aylık sözleşmeyi yapay zekanın hazırladığı videoyla duyuran Al-Shabab, "Merhaba İmparator" paylaşımı yaptı.

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Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

Körfez ekibinden 1 milyon 750 bin dolar kazanacak Türk çalıştırıcı, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

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Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin'e teknik ekibinde yer verecek Terim, Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi teknik direktörlere rakip olacak.

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Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta.

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