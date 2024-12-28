Fatih Terim'in Al-Shabab'ta alacağı ücret belli oldu
Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. 71 yaşındaki teknik direktör, Al-Shabab ile 5 aylık sözleşme imzaladı. Terim yeni takımında ne kadar kazanacak?
Fatih Terim'in Suudi Arabistan serüveni başladı. 5 aylık sözleşmeyi yapay zekanın hazırladığı videoyla duyuran Al-Shabab, "Merhaba İmparator" paylaşımı yaptı.
Körfez ekibinden 1 milyon 750 bin dolar kazanacak Türk çalıştırıcı, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.
Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin'e teknik ekibinde yer verecek Terim, Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi teknik direktörlere rakip olacak.
Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta.