Fatih Terim'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Teklif yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ MİLLİ YILDIZDA: Sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyeceği öğrenildi.
MURIQI ASLANI TERCİH ETTİ: Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi hakkında hem başkan Hasan Kartal hem de oyuncunun kendisi konuştu. Hasan Kartal, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan sözlü olarak teklif aldıklarını açıklarken, Muriqi'nin yakın çevresine 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dediği iddia edildi.
KAAN AYHAN HAREKATI: Galatasaray, 2.5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan gurbetçi yıldız için Düsseldorf’a 1.5 milyon Euro teklif etti. Alman basını, Kaan’ın takımdan ayrılacağını yazdı.
WELBECK BU KEZ TAMAM: Sezon sonu Arsenal'den ayrılacağı açıklanan İngiliz golcü için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızı yöneticilerin Welbeck transferini tamamlamak üzere önümüzdeki günlerde İngiliz yetkililerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.