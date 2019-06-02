Fatih Terim'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Teklif yapıldı

MURIQI ASLANI TERCİH ETTİ: Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi hakkında hem başkan Hasan Kartal hem de oyuncunun kendisi konuştu. Hasan Kartal, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan sözlü olarak teklif aldıklarını açıklarken, Muriqi'nin yakın çevresine 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' dediği iddia edildi.