Fatih Terim'e Denizbank'tan şok cevap! Terim 'Seçil Erzan'a para vermedim' demişti listede milyonları çıktı

Ancak savcıya “şikâyetçiyim” diyen Terim’in bu ifadesinin iddianamede yer almaması ise dikkati çekmişti. Terim’in ifadesini hangi tarihte verdiği bilinmezken, iddianame hazırlanıncaya kadar parasını almış olması veya başka herhangi bir sebeple şikâyetini geri çekmiş olma ihtimali değerlendiriliyordu. Tüm bu gelişmelerin yanında, 10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, Terim'in adının, Erzan'ın evinde ele geçirilen borç-alacak listelerinde yer aldığı ortaya çıktı.