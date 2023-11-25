Fatih Terim'e Denizbank'tan şok cevap! Terim 'Seçil Erzan'a para vermedim' demişti listede milyonları çıktı
Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen "dolandırıcılık" davasında Fatih Terim'le ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Terim, "Seçim ERzan'a para vermedim" demişti. Ancak Erzan'ın evinde ele geçirilen "borç-alacak listesi"nde Fatih Terim'in ismi ile alıp verdiği paraların dökümü çıktı. Terim, "Denizbank halen 3 milyon dolarımı geri vermedi" demişti. Denizbank, "Fatih Terim'in hesabında öyle bir para yok" dedi. İşte Fatih Terim'le ilgili yeni gelişmeler...
Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen "dolandırıcılık" davasındaki savcılık ifadesinde, Seçil Erzan'a para vermediğini söyleyen Fatih Terim'in adı, Erzan'ın evinde ele geçirilen borç-alacak listelerinden çıktı. "seçil Erzan'a para vermedim" diyen Fatih Terim'in verdiği paranın iki katını Seçil Erzan'dan aldığı görüldü. Terim'in savcılık ifadesinde "Denizbank halen 3 milyon dolarımı vermedi" demişti. Ancak, Denizbank, Fatih Terim'e kötü haberi verdi.
Bankacı Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, Fatih Terim'in savcılığa verdiği ifadesinde geri alamadığı 3 milyon dolar dikkati çekmişti. “Bahsedilen fon ile uzaktan ilgim yok” diyen Fatih Terim, ifadesinde, Seçil Erzan olayından sonra bankaya kızarak tüm varlığının dökümünü talep ettiğini ve parasının eşi Fulya Terim’in Garanti Bankası’ndaki hesaba aktarılmasını istediğini ancak 3 milyon doların 8 aydır gönderilmediğini söylemişti.
Ancak savcıya “şikâyetçiyim” diyen Terim’in bu ifadesinin iddianamede yer almaması ise dikkati çekmişti. Terim’in ifadesini hangi tarihte verdiği bilinmezken, iddianame hazırlanıncaya kadar parasını almış olması veya başka herhangi bir sebeple şikâyetini geri çekmiş olma ihtimali değerlendiriliyordu. Tüm bu gelişmelerin yanında, 10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, Terim'in adının, Erzan'ın evinde ele geçirilen borç-alacak listelerinde yer aldığı ortaya çıktı.
Erzan'ın evindeki aramalarında elde edilen tablo ve listelerde, Terim'in ne kadar para verip-aldığının da yazdığı görüldü. Buna göre, “Ben para vermedim” diyen Terim’in 700 bin dolar verdiği ve 1,5 milyon dolar da geri aldığı görülürken tabloya "ödenen miktar yazılanın çok ..." notu düşüldü.