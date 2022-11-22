Fatih Terim'den çarpıcı Dünya Kupası ve Lionel Messi yorumu! Dikkat çeken Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, GQ Dergisi'ne birbirinden özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'a adım attığı günden bu yana yaşadığı olayları ve değişimleri anlatan Terim, Dünya Kupası ve Lionel Messi ile ilgili de konuştu. İşte Terim'in açıklamaları...
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, GQ Dergisi'ne konuştu. Sayısız başarılara imza atmış olan Terim, Dünya Kupası, Galatasaray ve kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim, 2011-2012 sezonunda Galatasaray'da yeniden görev almıştı. Bir önceki sezonda hüsran yaşayan sarı - kırmızılılar 2011-2012 sezonunda Süper Lig 'i dokuz puan farkla tamamlamıştı.
Sezon sonunda oynanan Süper Final'in son maçında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda şampiyonluğunu ilan etmişti.
Galatasaray ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra Schalke 04'ü eleyerek çeyrek finalde Real Madrid ile karşılaşmıştı.