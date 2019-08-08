Fatih Terim ve futbolculardan coşkulu kutlama
Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'da da mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip kupa coşkusunu basın toplantısı esnasında da sürdürdü.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı Galatasaray, Belhanda’nın ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı.
Süper Lig temsilcisi aldığı bu skorla 2018-2019 sezonunu 3 kupayla tamamladı. Galatasaray’da cezası dolayısıyla Fatih Terim sahada yer alamadı. Yerine, antrenörlük görevini üstlenen Levent Şahin, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, şunları kaydetti:
“Bizle beraber olmasa bile hem oyuncu hem antrenör grubu olarak her zaman desteğini hissettiğimiz bizim için çok farklı bir yeri olan değerli hocamız Fatih Terim’e armağan etmek istedik kupayı. Bunun mutluluğunu yaşadık."
"Hocam çok teşekkürler verdiğiniz destek ve güvenden ötürü, ufak bir şey umarız kabul edersiniz. Sezon içindeki devam edecek kupalar için bir başlangıç olarak düşünüyorum huzurlarınızda tekrar bu kupayı hocamıza armağan ediyoruz.”