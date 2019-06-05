Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor

Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri bekliyor.

Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor - Sayfa 1

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor - Sayfa 2

Fatih Terim satışlarına onay verdi: Fatih Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor - Sayfa 3

Arap ülkelerinden gelecek teklif bekleniyor: Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda’ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek. İki oyuncunun satışı sonrası hem forvete hem de 10 numara pozisyonuna yıldız transferleri yapılacak.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor - Sayfa 4

Tayland kulübü Nagatomo'nun peşinde: Sarı kırmızılı kulüp, yerli takviyesi içinde yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bir Tayland kulübünün de, Nagatomo’nun bonservisini alabilmek için Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.

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