Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri bekliyor.
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.
Fatih Terim satışlarına onay verdi: Fatih Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.
Arap ülkelerinden gelecek teklif bekleniyor: Galatasaray özellikle, Diagne ve Belhanda’ya Arap kulüplerinden gelecek yüksek teklifleri değerlendirecek. İki oyuncunun satışı sonrası hem forvete hem de 10 numara pozisyonuna yıldız transferleri yapılacak.
Tayland kulübü Nagatomo'nun peşinde: Sarı kırmızılı kulüp, yerli takviyesi içinde yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bir Tayland kulübünün de, Nagatomo’nun bonservisini alabilmek için Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.