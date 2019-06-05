Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız satılıyor

Tayland kulübü Nagatomo'nun peşinde: Sarı kırmızılı kulüp, yerli takviyesi içinde yurt içi ve yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bir Tayland kulübünün de, Nagatomo’nun bonservisini alabilmek için Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.