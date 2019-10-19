Fatih Terim Jean-Michael Seri'nin çocuklarıyla top oynadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.