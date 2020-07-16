Fatih Terim istedi 3 eski Aslan yuvaya dönüyor

Üç Aslan yuvaya dönüyor: Galatasaray gelecek sezon için büyük bir değişime gidiyor. Yıldız futbolcuları ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, altyapıya yatırım yapacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca 3 eski yıldızını da takıma geri kazandıracak. Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak, yuvaya geri dönecek.