Fatih Terim istedi 3 eski Aslan yuvaya dönüyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yabancı sınırlamasından dolayı 3 eski yıldızını takıma geri kazandıracak.
Üç Aslan yuvaya dönüyor: Galatasaray gelecek sezon için büyük bir değişime gidiyor. Yıldız futbolcuları ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, altyapıya yatırım yapacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca 3 eski yıldızını da takıma geri kazandıracak. Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak, yuvaya geri dönecek.
Fenerbahçe Rony Lopes için devreye girdi: Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Rony Lopes'in takımı Sevilla'dan ayrılmak istediği ifade ediliyor. Kanarya, Portekizli kanat için girişimlerini hızlandırdı.
Galatasaray'a İsrailli golcü: Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Falcao ve Andone ikilisinden beklediği verimi alamadı. İki yıldız da sakatlık konusunda büyük şanssızlıklar yaşarken Kolombiyalı yıldız neredeyse sezonun yarısında, Rumen golcü ise büyük bölümünde takımını yalnız bıraktı. Yeni yılda forvet bölgesinde sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom, İsrailli golcü Shon Weissman'i gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku: Süper Lig'de yakaladığı başarılı grafikle üçüncülük yolunda önemli bir adım atan ve hafta sonu Fenerbahçe derbisine galibiyet parolasıyla çıkacak olan Beşiktaş, Victor Ruiz'den gelen haberle sarsıldı. Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu, alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kontratını tek taraflı olarak feshetti. Ruiz'i sezon başında Beşiktaş'a 2.5 milyon euro karşılığında Villarreal'den gelmiş, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.