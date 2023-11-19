'Fatih Terim Fonu' ile futbol dünyasını dolandırdı! Banka Müdürü yarın ilk kez...
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin yargılama yarın başlayacak. Bu çerçevede iddiaların merkezindeki banka şube müdürü Seçil Erzan yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
'Fatih Terim Fonu' ile yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması ortalığı karıştırmıştı. Ünlüleri dolandıran banka şube müdürü Seçil Erzan yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Erzan hakkındaki suçlamalar ne? Fatih Terim'le yakınlığı nereden geliyor? İşte ayrıntılar...
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da görülecek.
İddianamede neler var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 18 kişi ’müşteki’ sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can’un bulunduğu 7 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla her aldı.
Güven ilişkisine dayanarak parayı teslim etmiş
Hazırlanan iddianamede, Denizbank’ın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan’ın, müştekilerden Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden aldığı, 3 Nisan’da 3 milyon olarak iade edeceğini bildirdiği, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verildiği ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı anlatıldı.