'Fatih Terim Fonu' ile futbol dünyasını dolandırdı! Banka Müdürü yarın ilk kez...

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması yarın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da görülecek.