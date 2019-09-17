Fatih Terim: Belhanda ciddi bir kayıp

"Diagne kendi takımı için kazanmak isteyecektir"

Mbaye Diagne'nin yarınki maçta rakip olacağı hatırlatılan Fatih Terim, "Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğal" açıklamasında bulundu.