Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı 873 yıllık Ulu Cami hala ayakta
TOKAT'ta, Danişmendliler döneminde yaptırılan ve Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferi sırasında ibadetini yapmasından dolayı önemli bir yere sahip olan 873 yıllık Niksar Ulu Cami, farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
Danişmendliler döneminde, Cenebnizâde Hasan Bey tarafından 1146-1147 yılları arasında yaptırılan Niksar Ulu Cami, tarihi ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Trabzon seferine giderken Ramazan ayı nedeni ile bir süre Niksar'da kaldığı ve ibadetini bu camide yaptığı biliniyor.
Bu özelliği ile önemli bir yere sahip olan Niksar Ulu Cami, 873 yıldır cemaatini ağırlıyor. Kesme taştan yapılan cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planıyla dikkat çekerken, girişi ise kuzey cephesinde yer alıyor.
Anadolu'daki erken dönem camilerinin mimari özelliklerini yansıtan ve en son 2000 yılında restorasyon yapılan cami, bugün de cemaatini ağırlıyor.
İlçede Danişmendli Nizamettin Yağıbasan döneminde imar ve sanata yönelik özellikle medreseler ve camiler inşa edildiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, caminin 1146 yılında inşa edildiğini o dönemden bu döneme kadar görkemi ile hizmet ettiğini söyledi.