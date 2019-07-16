Fatih Sultan Mehmet'in namaz kıldığı 873 yıllık Ulu Cami hala ayakta

Danişmendliler döneminde, Cenebnizâde Hasan Bey tarafından 1146-1147 yılları arasında yaptırılan Niksar Ulu Cami, tarihi ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Trabzon seferine giderken Ramazan ayı nedeni ile bir süre Niksar'da kaldığı ve ibadetini bu camide yaptığı biliniyor.