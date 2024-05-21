Fatih Sultan Mehmet yaptırdı deniyor: Tılsımlı madalyon, Londra'da satışa çıktı! Üzerinde yazana bakın
Londra'da bugün açık artırmayla satışa çıkarılacak Fatih Sultan Mehmet'in tılsımlı madalyonunu 1450'ye tarihleyen müzayede evi, madalyon siparişinin bizzat Fatih tarafından verildiğini değerlendiriyor.
Bonhams Müzayede Evi İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, 1,5-2 milyon sterlin (Yaklaşık 61 ila 81 milyar lira) tahmini satış bedeliyle satışa çıkan madalyonun detaylarını ve müzayededeki diğer eserleri, AA muhabirine anlattı.
İslam dünyası ve Hindistan'dan çok sayıda eserin satışa çıkarıldığı müzayedede Osmanlı dönemine ait kılıçlar, çiniler, fermanlar ve bir yayın da satışı yapılacak.
Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu madalyon ise müzayedenin en önemli eseri olarak öne çıkıyor. Müzayede evindeki sergide tüm eserlerden ayrı sergilenen madalyonun, Rönesans döneminde İtalya'da yapıldığı düşünülüyor.
Madalyonun 20 yıl önce bir koleksiyonda keşfedildiği ana kadar Gentile Bellini'nin Fatih tablosunun en eski Fatih portresi olarak bilindiğini anlatan White, madalyondaki detayları anlattı.