Fatih Sultan Mehmet yaptırdı deniyor: Tılsımlı madalyon, Londra'da satışa çıktı! Üzerinde yazana bakın

Bonhams Müzayede Evi İslam ve Hint Sanatı Direktörü Oliver White, 1,5-2 milyon sterlin (Yaklaşık 61 ila 81 milyar lira) tahmini satış bedeliyle satışa çıkan madalyonun detaylarını ve müzayededeki diğer eserleri, AA muhabirine anlattı.