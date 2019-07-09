Fatih Portakal paylaştı ilk başta kimse tanıyamadı! Ünlü sunucunun bu hali görenleri şaşırttı

O zamandan belliymiş: Aramızda kalmasın iyi kopya çekerdim. Kopya çekmeyene öğrenci demem! Tişört cepliymiş ve sigarayı koymuşum cebe. Artık kullanmıyorum, uzun yıllar oldu bırakalı. Saçlar da epey gürmüş. O yıllarda hatırlıyorum kafamdaki soru: okul bittikten sonra ne yapacağım, nasıl iş bulacağımdı? Bir yol daha vardı. Yurt dışına kapak atmak. 7 ikmalle mutsuz ve umutsuz olmuştum. Ama... Takmıştım bir kere kafaya yurtdışını... Eylül bütünlemelerinde hepsini verdim, uçtum yurtdışına. O zamandan belliymiş, zorluklarla mücadele etmeyi seviyormuşum hala seviyorum. Yeter ki isteyim.