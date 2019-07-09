Fatih Portakal paylaştı ilk başta kimse tanıyamadı! Ünlü sunucunun bu hali görenleri şaşırttı
Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, üniversite yıllarına ait paylaştığı fotoğraflarıyla kısa sürede gündeme oturdu.
Fox TV ekranlarında günün en çok izlenen haber programının sunucusu Fatih Portakal, işinin sezon arasını fırsat bilerek sosyal medya hesabından tatil pozları paylaşıyor. Ancak Portakal'ın sabah saatlerinde paylaştığı bir fotoğraf, üniversite yıllarına aitti. Ünlü isim, "Geçmişten 2 kare" diyerek şu görselleri paylaştı:
İstanbul Üniversitesi'nde İşletme bölümünde arkadaşıyla çekildiği bu fotoğrafı görenler, ilk başta Fatih Portakal'ın kim olduğunu anlayamadı. Portakal ise, bu fotoğrafları şu söylerle yayınladı: "Yıl 1992 akademik yılı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi. Yer: Avcılar kampüsü. Herhalde son sınıf gibiyim. Arkadaşımın ismi Murat. Sınav zamanı. Tek sıra oturmuşuz."
O zamandan belliymiş: Aramızda kalmasın iyi kopya çekerdim. Kopya çekmeyene öğrenci demem! Tişört cepliymiş ve sigarayı koymuşum cebe. Artık kullanmıyorum, uzun yıllar oldu bırakalı. Saçlar da epey gürmüş. O yıllarda hatırlıyorum kafamdaki soru: okul bittikten sonra ne yapacağım, nasıl iş bulacağımdı? Bir yol daha vardı. Yurt dışına kapak atmak. 7 ikmalle mutsuz ve umutsuz olmuştum. Ama... Takmıştım bir kere kafaya yurtdışını... Eylül bütünlemelerinde hepsini verdim, uçtum yurtdışına. O zamandan belliymiş, zorluklarla mücadele etmeyi seviyormuşum hala seviyorum. Yeter ki isteyim.
Sosyal medyayı aktif kullanıyor: Televizyon ekranlarında hem sevilen hem de oldukça eleştirilen bir isim olan Fatih Portakal, sosyal medyayı da aktif kullanan bir isim. Üniversite yıllarına ait olan Instagram paylaşımlarının kısa süre içerisinde binlerce beğeni alması da bunu gösteriyor.