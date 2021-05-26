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Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh'u canlandıran Fatih Koyunoğlu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Kadıköy'de bir mekanda Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu.

Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Fatih Koyunoğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, olay günü Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. 

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Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.

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Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. 

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Fatih Koyunoğlu için skandal cinsel taciz iddiası! Doğduğun Ev Kaderindir'de oynadı

Alkolün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı.

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