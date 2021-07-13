Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu! Hafızlık töreninde inanılmaz görüntü
İSTANBUL'daki Fatih Camisi'nde düzenlenen hafızlık töreninde 'bu kadarı da olmaz' dedirten görüntüler yaşandı. Protokol davetliler için Fatih Camisi'ne protokol koltukları yerleştirildi. Kürsü kuruldu...
Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi Vakfı'ndan hafızlık eğitimi alan gençler için İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde Fatih Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende cami içerisinde konuşma kürsüsü kuruldu, protokol koltukları yerleştirildi.
Konuşmalar protokol kürsüsünden yapıldı
Vakıf yöneticileri ve davetli protokol minberin yanına yerleştirilen koltuklarda, diğer davetliler ise yerde oturdu. İstanbul Müftülüğü'nün himayesinde gerçekleşen hafızlık icazet merasiminde hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptığı sırada protokolün oluşturduğu görüntü tepki çekti.
İcazet belgelerini Kurtulmuş verdi
Numan Kurtulmuş camide bir de konuşma yaptı. “Evlatlarımızı, ailelerini ve onları bir ömür boyunca Kur'an muhafızı olmak üzere yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi. Kurtulmuş, merasimin fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaştı. Numan Kurtulmuş, hafızlık eğitim alan gençlere icazet belgelerini verdi.
Eski İstanbul Müftüsü Mefail Hızlı: Numan Bey'e emri vaki yapılmış
Camide protokol koltukları konulmasını değerlendiren eski Ankara Müftüsü Mefail Hızlı, şunları kaydetti: “Numan Bey'i tanırım, nezaketli bir kişidir. Ona emrivaki yapılmış anlaşılan. Protokol gelmiş, şu kadar kişi gelmiş koltuklar koyalım. Medeniyet tarihimizde bu yok. Camilere bu tür şeylerin getirilmesi uygun değil. Haram veya caiz değil demiyorum ama bizim kültürümüzde yok, şık da değil. Camiye Cumhurbaşkanlığı Forsu bile olsa konulması uygun değil. Cami ibadet ortamı, farklı şeylere dönüştürülmemeli. 15 asırlık bir tecrübemiz var.”