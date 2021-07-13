Fatih Camisi'ne 'protokol koltuğu' konuldu! Hafızlık töreninde inanılmaz görüntü

Eski İstanbul Müftüsü Mefail Hızlı: Numan Bey'e emri vaki yapılmış

Camide protokol koltukları konulmasını değerlendiren eski Ankara Müftüsü Mefail Hızlı, şunları kaydetti: “Numan Bey'i tanırım, nezaketli bir kişidir. Ona emrivaki yapılmış anlaşılan. Protokol gelmiş, şu kadar kişi gelmiş koltuklar koyalım. Medeniyet tarihimizde bu yok. Camilere bu tür şeylerin getirilmesi uygun değil. Haram veya caiz değil demiyorum ama bizim kültürümüzde yok, şık da değil. Camiye Cumhurbaşkanlığı Forsu bile olsa konulması uygun değil. Cami ibadet ortamı, farklı şeylere dönüştürülmemeli. 15 asırlık bir tecrübemiz var.”