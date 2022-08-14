Fatih Altaylı'dan olay yazı! Başörtülü kızlarla Gülşen'in hiçbir farkı yok

Bunları yazanların gerçek okurlar değil, troller olduğunu biliyorum. Sosyal medyadaki hesaplarına bakınca zaten ne mal olduklarını anlıyorsunuz ama yine de kalın kafalarına belki girer diye birkaç şey yazayım. Ben kimsenin giyimini savunmuyorum. Çünkü haddim değil. Benim söylediğim "Kimsenin giyimine, kuşamına karışma hakkımız yok."