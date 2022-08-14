Fatih Altaylı'dan olay yazı! Başörtülü kızlarla Gülşen'in hiçbir farkı yok
SON dönemde şarkıcı Gülşen'in kıyafetleri ve açıklamaları büyük eleştiriler alırken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan bir kesimi kızdıracak yazı geldi. Gülşen'in kıyafet konusundaki direnişiyle başörtülü kızların geçmişte üniversiteye girebilmek direnişlerini eş tutan Fatih Altaylı, "Baskılara karşı başörtüsünü çıkarmayan kadınla, Gülşen Çolakoğlu arasında hiçbir fark yok" dedi.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin eleştirilmesine ilişkin olarak, "Baskılara karşı başörtüsünü çıkarmayan kadınla, Gülşen Çolakoğlu arasında hiçbir fark yok. Baskıya karşı azimli direnişini ve zorla dayatılan sahte bir muhafazakarlığa karşı baş eğmezliğini takdir ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Gülşen'in son olarak sahnede LGBT bayrağı açıp, "En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın" sözleri sonrası kendisine gelen eleştirilere cevap veren Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Geçmiş yazılarımda şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun sahne kıyafetlerine yapılan saldırılar üzerine şarkıcı kadını savunan yazılar yazmıştım. Dün bazıları gerek iletişim mailim üzerinden, gerekse sosyal medya üzerinden "Savunduğun kadını gördün mü, buna da mı evet. Eşin kızın böyle gezsin ister misin!" gibisinden abuk sabuk yorumlar yapmışlar.
Bunları yazanların gerçek okurlar değil, troller olduğunu biliyorum. Sosyal medyadaki hesaplarına bakınca zaten ne mal olduklarını anlıyorsunuz ama yine de kalın kafalarına belki girer diye birkaç şey yazayım. Ben kimsenin giyimini savunmuyorum. Çünkü haddim değil. Benim söylediğim "Kimsenin giyimine, kuşamına karışma hakkımız yok."
Yarın başı örtülü kızları, kadınları savunmak zorunda kalsak eşimize kızımıza türban giydirmemiz mi gerekecek? Ben sadece kadınların giyim kuşamına karışmaya hakkımız olmadığını, herkesin özgürce istediği gibi giyinebileceğini, hele hele sahnede ne giyeceğinin bambaşka bir konu olduğun söylüyorum.