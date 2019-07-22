Fatih Altaylı programı beğenilmeyince çıldırdı : 'Boş kafalı it sürüsü'
Habertürk ekranında Ay'a ayak basılışının 50. yıl dönümünde Fatih Altaylı, Teke Tek Bilim programı yapıp profesörleri ağırladı. Altaylı'nın programına yapılan yorumlarla çıldırdı.
Dün insanoğlunun Ay'a ayak basmasının 50. yıldönümüydü. Habertürk'te Teke Tek programını yapan Fatih Altaylı da özel yayınında bu konuyu ele aldı. Programda yanıt aranan sorular "Ay’a tarihi yolculuğun nasıl gerçekleştiği? Apollo 11 görevinin bilinmeyen yönleri ve Neil Armstrong Ay’a gerçekten ayak bastı mı, basmadı mı?' oldu.
Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim programına Prof. Dr. Arsev Eraslan, Prof. Dr. Mehmet Emin Özel ve Dr. Korhan Yelkenci katıldı. Program Habertürk ekranlarında yayınlandığı saatlerde Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden kavgaya tutuştu.
Programa yönelik eleştirilere asabı bozulan Fatih Altaylı, önce küçükten gider yapan yanıtlar verdi. Buna takipçileri tepki gösterince de iş küfüre kadar vardı. İşte sosyal medyadaki o twitler: