Fatih Altaylı programı beğenilmeyince çıldırdı : 'Boş kafalı it sürüsü'

Dün insanoğlunun Ay'a ayak basmasının 50. yıldönümüydü. Habertürk'te Teke Tek programını yapan Fatih Altaylı da özel yayınında bu konuyu ele aldı. Programda yanıt aranan sorular "Ay’a tarihi yolculuğun nasıl gerçekleştiği? Apollo 11 görevinin bilinmeyen yönleri ve Neil Armstrong Ay’a gerçekten ayak bastı mı, basmadı mı?' oldu.