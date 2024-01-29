Fatih Altaylı emekliye hem tarih verdi hem de oran! Zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli
Emekli maaşı zammı düzenlemesi Meclis’ten geçti. Ek zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu zam oranı memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi için yüzde 49,25’e yükseltildi. Milyonlar seçim öncesi emekliye ek zam gelir mi? diye merak ederken seçim öncesi iddialara bir yenisi daha eklendi. Fatih Altaylı emekli maaşı ek zam için hem tarihi hem de oranı açıkladı. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.
Ek zam ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e çıkarıldı, en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Karar Meclis’ten geçerken ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.
Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alınacak yeni emekli maaşı zammı düzenlemesi onu takip eden hafta itibarıyla tüm Bağ-Kur SSK emeklilerinin hesaplarına geçecek. Memur emeklileri ise maaş farklarını almaya başladı.
Yapılan tüm bu artışlar milyonlarca emekli tarafından yetersiz bulmuştu. Ancak yaklaşan Mart ayındaki yerel seçimler öncesi emekliye 4 bin TL seyyanen zam, en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Gazeteci Fatih Altaylı da yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti’nin İstanbul Adayı Muray Kurum ve Ankara Adayı Turgut Altınok emekli maaşı zammı için verdiği vaatleri değerlendirdi. ‘Seçim yaklaştıkça emeklilere zam üstüne zam gelme ihtimali çok kuvvetli’ dedi.