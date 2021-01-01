Fatih Altaylı astrologları çağırdı koronavirüsü bilen Dinçer Güner'in 2021 kehanetleri

Öner Döşer; Kova çağına girmedik

- Kova Çağı’na girmemize yaklaşık 300-400 yıl var. Bizim neslimiz henüz hava elementini yaşıyor. Çok önemli değişimlere tanık olacağız. Astrolojik çağlar 2160 yıllık döngülerden oluşur.

- 200 yıllık döngünün içerisinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuşum yapacağı 3 tane hava elementinden burç var. 2020 Kova ile başladı, 2040 Terazi ile devam edecek, 2060 İkizler ile devam edecek. 2080’de tekrar Kova’ya dönecek