Fatih Altaylı astrologları çağırdı koronavirüsü bilen Dinçer Güner'in 2021 kehanetleri
Fatih Altaylı yılbaşı akşamı Habertürk ekranlarında tüm astrologları topladı ve 2021 kehanetlerini bir bir masaya yatırdı. Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve koronavirüüs bile Dinçer Güner çok önemli açıklamalar yaptı. Peki 2021 yılında koronavirüs bitecek mi, erken seçim var mı, Türkiye'yi neler bekliyor?
Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programına Türkiye'nin en ünlü astrologlarını topladı ve 2021 kehanetleri konuşuldu. Koronavirüsü ve Suriye'deki iç savaşı bilen astrologlar, 2021 yılında yaşanacakları ve Türkiye'yi bekleyen olayları bir bir sıraladı. Peki 2021 yılında neler yaşanacak, erken seçim ya da felaket yaşanacak mı?
2021 yılının 2020 yılından daha zor olmayacağını söyleyen astrologlar ocak ve şubat ayına dikkat çekti. Hande Kazavova kitlesel ayaklanmalar olabilir derken koronavirüsü bilen Dinçer Güner Ocak, şubat, haziran ve kasım ayları 2021’e damgasını vuracak tarihler olacak dedi. Öner Döşer ise Çok önemli değişimlere tanık olacağız diyerek ilginç açıklamalarda bulundu.
Dünyanın ve Türkiye'nin en çok merak ettiği konu ise şüphesiz ülkemizde binlerce can alan koronavirüs oldu. Peki 2021 yılında koronavirüs tamamen bitecek mi? İşte astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova Dinçer Güner'in açıklamaları.
Öner Döşer; Kova çağına girmedik
- Kova Çağı’na girmemize yaklaşık 300-400 yıl var. Bizim neslimiz henüz hava elementini yaşıyor. Çok önemli değişimlere tanık olacağız. Astrolojik çağlar 2160 yıllık döngülerden oluşur.
- 200 yıllık döngünün içerisinde Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin kavuşum yapacağı 3 tane hava elementinden burç var. 2020 Kova ile başladı, 2040 Terazi ile devam edecek, 2060 İkizler ile devam edecek. 2080’de tekrar Kova’ya dönecek