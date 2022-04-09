 Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Bakan Koca'dan Türkiye'ye getirilen bebeğin durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Yunus bebeğin durumuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus'un, uçak ambulansla Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen primer silyer diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir. Yunus'un annesi tüm seçenekleri zorlamış. 'Hepsinde elimizdeki sonuç çocuğumuzun ölümüydü.' diyor. 'Fas'taki doktorlar Türkiye'dekiler kadar tecrübeli ve kaliteli değil.' dendiğinde, Cumhurbaşkanımızdan medya aracılığıyla yardım istedi. Yunus bebek şimdi annesiyle Türkiye'de."