Fas 24 yıl sonra ilk kez kazandı! Belçika sokakları karıştı: Ortalık savaş alanına döndü!
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Kevin De Bruyne'li Belçika, Hakim Ziyech'li Fas'a ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verirken Belçika’nın başkenti Brüksel’de sokaklar karıştı. İşte detaylar...
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklar karıştı.
Fas taraftarı oldukları düşünülen bir grup, tarihi Grand Place yakınlarında yoldan geçen bazı araçlara saldırdı.
Bir aracı ters çeviren grup, etrafta bulunan bankları sökerken, elektrikli scooterları ateşe verdi.
Çıkan olaylarda, çok sayıda araç ve mağaza hasar gördü. Çıkan olaylarda polise havai pişekle saldırılması sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir gazeteci yaralandı. Gazetecinin sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.