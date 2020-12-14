Farkındalık yaratmak için yaptılar Nuri Alço öldü Murat Övüç yoğun bakımda
Uğur Arslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithafen video hazırladı. Çalışmada Nuri Alço ölürken Murat Övüç de virüsten dolayı yoğun bakıma kaldırılıyor.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Burak Akan oturuyor. Çekimleri Avrupa Hospital'de gerçekleştiren sosyal sorumluluk projesinde Nuri Alço, Murat Övüç, Kahraman Sivri, Yüksel Molla, Özge Sarı ve Mehmet Ulay gibi isimler yer aldı.
Çekimlerde bir doktoru canlandıran Nuri Alço rol gereği ölürken, fenomen Murat Övüç ise yoğun bakıma kaldırıldı.
Projenin görüntü yönetmenliğini İhsan Menkü gerçekleştirirken, fotoğraf sanatçılığını Hüseyin Kurt üstlendi.
Konuyla ilgili konuşan Uğur Arslan şunları söyledi:
"Sağlık çalışanlarına ithafen çektiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizde bizlere destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.