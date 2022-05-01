Fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu! Kardeşlerim Gönül Dağı Kaderine Gülümse Survivor Güldür Güldür

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji’nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk’i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat’e kurnazca bir oyun kurduğu Kardeşlerim reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.