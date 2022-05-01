Fark attı reytingde zirve bakın kimin oldu! Kardeşlerim Gönül Dağı Kaderine Gülümse Survivor Güldür Güldür
30 Nisan 2022'nin reyting sonuçları açıkladı. Kardeşlerim, Gönül Dağı, Güldür Güldür, Survivor ve Kaderine Gülümse arasında geçen zirve yarışında ilk sıraya yerleşen isim belli oldu.
Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji’nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk’i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat’e kurnazca bir oyun kurduğu Kardeşlerim reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istediği Kaderine Gülümse tekrar bölümüyle umduğunu bulamadı.
Survivor 30 Nisan Cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu ve iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu. Kadınlar mücadelesini 8-6'lık skorla Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesini 8-5'lik skorla Gönüller takımı kazanarak dokunulmazlık ve iletişim ödülünün sahibi olduğu Survivor reytingde geriledi.