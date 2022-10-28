Farah Zeynep, Serenay Sarıkaya'nın hem aşkını hem rolünü almıştı...Gizli aşıklardan ilk fotoğraf paylaşımı geldi
Umut Evirgen'in Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile olan aşklarının ardından adı Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarına karışmıştı. Aşk listesi kabarık olan Evirgen, Farah Zeynep ile ilk fotoğraf karesini paylaştı.
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında görülmüştü. Abdullah, birlikte görülmemek için Evirgen'in arkadaşının arabasıyla Evirgen'in evine gitmişti.
Umut Evirgen son olarak Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşıyordu. Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.
İkilinin mekan çıkışında birlikte görülmesinin ardından, aynı akşam birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmışlardı.
Umut Evirgen'in arkadaşı Farah Zeynep'i Evirgen'in evine götürmüştü. Kameraları farkeden çift ''yakın arkadaşız'' demekle yetinmişti.