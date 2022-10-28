Farah Zeynep, Serenay Sarıkaya'nın hem aşkını hem rolünü almıştı...Gizli aşıklardan ilk fotoğraf paylaşımı geldi

Umut Evirgen son olarak Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşıyordu. Uzun süre birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten Sarıkaya, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.