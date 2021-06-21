Farah Zeynep Abdullah'tan yeşil saç çıkışı: B.k gibi olmuş dediler diye, ağlayarak savcıya gittim!
Masumlar Apartmanı'ndakl İnci rolüyle son zamanların en yıldızı parlayan kadın oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, İnstagram'da kendisine "Saçın b.k gibi, iğrençsin" ifadesiyle yorum yapılmasının ardından savcılığa şikayet ettiği ve dava açtığı iddialarına İnstagram hesabından yanıt verdi. Abdullah, "Çok zor bir haftaydı" notuyla paylaştığı ifadelerinde "Ağlayarak savcılığa koştum" diyerek haberi ti'ye aldı.
Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını ‘Beni küçük düşürdü’ diyerek savcılığa şikayet ettiği magazin gündemine yansımıştı. Bir sosyal medya kullanıcısının 'Yeşil saç ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun' şeklinde bir yorum yapmasının ardından ünlü oyuncunun soluğu savcılıkta aldığı iddia edilmişti. Abdullah bu söylentileri yalanladı.
Hakkında yorum sonrası savcılığa başvurduğu konuşulan oyuncu, yazılanlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürerek savcılığa gittiği yönünde çıkan haberleri, ti'ye aldı,"Ağlayarak koştum, saçıma 'B.k gibi olmuş' dediler sayın savcı, şimdi ne olacak, beni bu utançtan temizleyin diye haykırdım" sözleriyle kinaye yaptı.
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Öte yandan, Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran ve dizinin sezon finalinde ekrana veda eden Farah Zeynep Abdullah, imajını değiştirdi.
Masumlar Apartmanı'nın İnci'sinin mavi boyalı saçlarından kurtulan Farah Zeynep Abdullah yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.