Farah Zeynep Abdullah'tan yeşil saç çıkışı: B.k gibi olmuş dediler diye, ağlayarak savcıya gittim!

Farah Zeynep Abdullah'ın geçtiğimiz günlerde, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını ‘Beni küçük düşürdü’ diyerek savcılığa şikayet ettiği magazin gündemine yansımıştı. Bir sosyal medya kullanıcısının 'Yeşil saç ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun' şeklinde bir yorum yapmasının ardından ünlü oyuncunun soluğu savcılıkta aldığı iddia edilmişti. Abdullah bu söylentileri yalanladı.