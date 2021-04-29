Farah Zeynep Abdullah'tan 'tam kapanma' isyanı! 'Benim aklım almıyor!'
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, tam kapanma kararları arasından yer alan setlerin çalışmaya devam etmesine isyan etti.
Son dönemde rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yaptığı her paylaşımla adından söz ettiriyor.
Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah tam kapanma sonrası setlerin devam etmesi kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı. Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" ifadelerini kullandı.
Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Farah Zeynep Abdullah (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul) Türk oyuncu. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.