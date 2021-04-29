Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul) Türk oyuncu. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.