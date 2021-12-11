Farah Zeynep Abdullah'tan 'Hasan Can Kaya' imalı RTÜK tepkisi: Oh be, teşekkürler!

"Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı"

Şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK" ifadeleriyle sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.