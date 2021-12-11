Farah Zeynep Abdullah'tan 'Hasan Can Kaya' imalı RTÜK tepkisi: Oh be, teşekkürler!
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son günlerde Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programındaki küfürlü skeçlere inceleme başlatan RTÜK'e 'imalı' bir eleştiriyle tepki verdi.
Son dönemde TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki oyunculuğu ön plana çıkan Farah Zeynep Abdullah, RTÜK'ün Hasan Can Kaya'nın exxen'de yayınlanan Konuşanlar programındaki küfürlü konuşmalar üzerine inceleme başlatmasına ilişkin ironik sözlerle bir eleştiri paylaşımı yaptı.
"Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı"
Şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK" ifadeleriyle sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.
Abdullah'ın paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı. Ünlü oyuncuyu destekleyen de oldu eleştiren de...
İlk bölümleri YouTube'da yayınlanan ancak daha sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'e geçiş yapan Konuşanlar programıyla ilgili RTÜK incelemesine tepkiler sürüyor.