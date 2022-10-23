Farah Zeynep Abdullah'ın aşkı belgelendi! Paylaşımları ikiliyi ele verdi
Farah Zeynep Abdullah'ın adı Umut Evirgen ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Evirgen ve Abdullah geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen ikili, bu sefer de Yunanistan'daki bir konsere gitti.
Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle anılmış, hızlı aşk hayatıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde Sarıkaya ile ilişkisini bitiren Evirgen, önceki akşam oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da görüntülendi.
Evirgen son olarak Alina Boz'u sosyal medyada yakın takibe almıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı.
Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan'da aynı konserden paylaşım yapınca aşkı ele verdiler. George Mazonakis'in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaptı.