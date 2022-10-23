Farah Zeynep Abdullah'ın aşkı belgelendi! Paylaşımları ikiliyi ele verdi

Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan'da aynı konserden paylaşım yapınca aşkı ele verdiler. George Mazonakis'in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaptı.