Farah Zeynep Abdullah yeni saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı

TRT1de yayınlanan ve hatrı sayılır biz izleyici kitlesi edinen Masumlar Apartmanı dizisinde İnci rolüyle göz dolduran Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.