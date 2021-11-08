Farah Zeynep Abdullah yeni saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı
Masumlar Apartmanı'ndaki İnci rolüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun süredir mavi-sarı olan saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı.
TRT1de yayınlanan ve hatrı sayılır biz izleyici kitlesi edinen Masumlar Apartmanı dizisinde İnci rolüyle göz dolduran Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı. Yeni film projesi için imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyatan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sarı ve bayı renkteki saçıyla dikkat çeken oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi Bergen için imajını değiştirdi.
Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan güzel oyuncu, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını kahverengiye boyattı.
Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı.