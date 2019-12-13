Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşk yaşıyor! Arkadaşlık aşka dönüştü
Yılın aşk bombası iddiası herkesi şaşırttı. Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol, yaklaşık bir aydır aşk yaşıyor.
Söylentilere göre, Seattle Türk Filmleri Festivali'ne konuk olarak katılan Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol'un arkadaşlıkları aşka dönüştü. Kariyerlerinde git gide zirveye doğru tırmanan ikilinin özel hayatta da beraber oldukları iddiası herkesi şaşırttı.
Farah Zeynep'in ve Doğu Demirkol'un yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları ve çok mutlu oldukları söylentileri hızla dilden dile de yayıldı.
Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşındı.
Lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.