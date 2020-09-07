Farah Zeynep Abdullah Reynmen'i tiye aldı! Sosyal medyada bu fotoğraf olay oldu
Masumlar Apartmanı ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf takipçilerini güldürdü.
Son yılların başarılı oyuncularından 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez güzel oyuncu Reynmen'e gönderme yaptığı fotoğraf ile gündem oldu.
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Doğu Demirkol'dan ayrılarak Reynmen ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini sarsmıştı.
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31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya fenomeni Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuşan Farah Zeynep bu iddiaları yalanlamıştı.
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Farah Zeynep Abdullah, "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek son noktayı koymuştu.
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