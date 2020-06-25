Farah Zeynep Abdullah Reynmen ile yakalandı! Baş başa görüntüleri gündem oldu
Ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile yakın zamanda ilişkilerine son veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medya fenomeni Reynmen ile görüntülenmesi aşk söylentilerine yol açtı.
Kısa bir süreliğine aşk yaşayan Doğu Demirkol ile önceki aylarda ilişkilerine son noktayı koymuşlardı. Bir türlü aradığı mutluluğu yakalayamayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya fenomeni, şarkıcı Reynmen ile görüntülendi.
30 yaşındaki güzel oyuncu, bu sefer de 24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Reynmen ile yakınlaştı. Aykırı'nın haberine göre; bir parkta tenis oynarken çok eğlendikleri görülen ikilinin samimi anları dikkat çekti.
Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı.
Farah Zeynep Abdullah, bundan birkaç hafta önce de Aleyna Tilki'nin de müzikal çalışmalarını yürütmesiyle bilinen Emrah Karaduman ile bir arabada görüntülenmiş ve gündeme aşk yaşadıkları iddiasıyla gelmişlerdi.