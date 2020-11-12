Farah Zeynep Abdullah Murat Boz ile aşk iddialarına bakın nasıl cevap verdi
TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide oynayan Farah Zeynep Abdullah, Muraz Boz'la aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.
Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah, herkes tarafından merak edilir oldu. Farah Zeynep'in son olarak ise Murat Boz ile aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bir dost meclisinde aynı masada ve yan yana oturdukları görülen Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığına dair iddialarda bulunuldu. Kimi çevreler ise Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın bir müzik projesi üzerine çalıştıklarını öne sürdü.
Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken Farah Zeynep Abdullah, aşk haberlerine açıklık getirdi üstelik bunun için espirili bir seçti.
Farah Zeynep Abdullah bu iddialara hem video ile hem de Twitter üzerinden yanıt verdi. Sosyal medyada "Bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir, kesin bilgi yayalım" paylaşımı yaptı.